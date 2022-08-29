Представители власти регулярно встречаются с жителями Подмосковья для решения их проблем, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил важность такого общения и выразил надежду на продолжение такой практики в дальнейшем.

«Всегда это очень полезно и очень содержательно. Я очень надеюсь, что главы продолжат такую же практику регулярного, интенсивного общения с жителями. Как известно, его много не бывает», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что сам регулярно встречается с жителями и дает поручения, чтобы помочь им решить проблемы. Так, недавно он побывал в Коломне и Подольске.

Ранее губернатор анонсировал строительство нового функционального и современного автовокзала для жителей Бронниц.