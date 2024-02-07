Подмосковье 07 февраля 2024, 16:39 Практический семинар о мерах поддержки от государства провели для самозанятых в Щелкове Источник фото: Елена Катасонова

Читать 360tv в

Щелковская Торгово-промышленная палата провела практический семинар для самозанятых. Людям рассказали о мерах поддержки, которые действуют в Московской области.

По словам председателя Совета по работе с самозанятыми Щелковской Торгово-промышленной палаты Ольги Ивановой, семинары с жителями округа проводятся регулярно.

Реклама

«Радует, что количество самозанятых в нашем округе растет. Раньше их труд оставался в тени. Как правило, это мастера бьюти-сферы, кондитеры, водители. Теперь они легализуются и выходят в рамки правового поля. Это дает возможность получать преференции от государства и банковской системы, претендовать на декретные выплаты, субсидии, микрозаймы и многое другое», — рассказала Иванова.

Самозанятые узнали, как получить деньги на открытие собственного бизнеса, как применять налоговые вычеты, а также задали спикерам все интересующие их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».