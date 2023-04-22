Подмосковье 22 апреля 2023, 04:30 Практические занятия прошли у сотрудников пожарной инспекции Росгвардии Подмосковья Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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У сотрудников пожарной инспекции Главного управления Росгвардии по Московской области прошли практические занятия по соблюдению требований безопасности. В мероприятии поучаствовал личный состав ОМОН «Русич».

Сотрудники пожарной инспекции рассказали о первичных средствах пожаротушения, их применении.

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«В период пожароопасного сезона особенно важно соблюдать все предписанные меры безопасности. Занятия с личным составом способствуют повышению уровня ответственности при использовании открытого огня в быту и пользовании электроприборами в служебной деятельности», — заявил начальник инспекции пожарной безопасности Игорь Ветчинников.

Росгвардейцы на практике отработали навыки применения огнетушителя. Также они развернули пожарные рукава, уточнили план эвакуации личного состава и проверили наличие и исправность всех необходимых средств пожаротушения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля. Мероприятие проведут в праздничном формате.

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