Подмосковье 12 ноября 2022, 14:46 Практические показные занятия по эвакуации населения провели в Щелкове

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В Щелкове прошли практические показные занятия по эвакуации населения. Высокий уровень подготовки отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

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«Обратил внимание на подготовленный набор предметов первой необходимости. То есть у человека есть все под рукой — начиная от салфеток и заканчивая пластиковой тарелкой. Поэтому мы возьмем все это на вооружение и такую практику распространим на региональном уровне», — сказал Роман Каратаев.

Одной из основных тем занятий стало то, как разработана схема эвакуационного пункта. Здесь не должно быть ничего лишнего. Учитывается все — как организованы работа ответственных за медицинское обслуживание, распределение, сопровождение и транспортировка населения.

Мероприятие было разбито на несколько блоков. В теоретическом были рассмотрены вопросы планирования и обеспечения эвакуационных мероприятий. В частности, вопросы транспортной, инженерной и медицинской организации деятельности приемного эвакуационного пункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты.

«По теме нашего министерства: это тема транспортировки, вывоза людей, также материальных и культурных ценностей. Очень своевременно, нужно. И это проходит в рамках реализации поручения оперативного штаба», — отметил замминистра транспорта Подмосковья Олег Бурцев.

В рамках двух практических этапов были продемонстрированы приемы и способы проведения аварийно-спасательных работ на месте условной чрезвычайной ситуации. Спасатели на условном взрыве спортивного комплекса эвакуировали пострадавших, разгребали завалы и продемонстрировали действия химзащиты.

«У нас всегда важно учиться. Первая задача гражданской обороны — это обучение. Потому что без подготовки трудно будет что-либо сделать во время ЧС», — сказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Сергей Полетыкин добавил, что все задачи, поставленные перед участниками занятий, были выполнены в полном объеме.