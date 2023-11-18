Эксклюзив 18 ноября 2023, 18:39 «Позвонили везде и всем». Очевидцы рассказали о лосе, провалившемся под лед в Ногинске Лось провалился под лед в Ногинске

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Лось провалился под лед в Ногинске на улице Строителей. Очевидцы подключили спасателей и егерей, однако в итоге, как стало известно «360», животное выбралось само.

Очевидцы рассказали, что увидели лося «во льду по шейку» и позвонили по номеру «112», а потом и в разные инстанции. Подключилась и государственная ветеринарная клиника.

«Всем звонили — начали с „112“, закончили департаментом защиты животных, но у них сегодня выходной… Дошли до частных фирм, но таких крупных животных они не спасают. Мы уже уехали оттуда, мы были с ребенком, простояли весь день, звонили везде и всем», — рассказала каналу очевидец.

По ее словам, семья даже пыталась «ломать ветки и пугать» лося, чтобы он сбежал сам.

На место приехал егерь. Неизбежно возник вопрос, как вытаскивать животное, весящее несколько сотен килограммов. Предполагалось, что помогать будут и коллеги егеря. В итоге, к счастью, лось выбрался на берег самостоятельно.