Подмосковье 23 ноября 2023, 15:55 Познавательную программу по географии провели в школах Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Образовательная игра «Вокруг света» прошла на базе школы № 10 в Лобне. Свои знания по географии смогли продемонстрировать ученики 12 школ округа.

Организаторами игры стали учителя географии из школы № 10 Оксана Цугорка и Анна Приходько.

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«Игра способствовала активизации познавательного интереса к изучению географии, расширению кругозора, созданию позитивного настроения на мероприятии и в целом — формированию командной работы», — отметили они.

Участие в викторине приняли учащиеся 7-9-х классов. Ребят разделили на шесть команд. Они преодолели пять этапов. Игрокам нужно было определить страну по описанию, угадать город по достопримечательностям, вспомнить национальные блюда разных народов и пройти другие испытания.

Оценивали ребят учителя географии из разных школ округа. Победителем игры стала команда «Южная Америка», в составе который были ученики школ № 4, № 5, № 9, № 10, а также Луговской школы, Православной гимназии и Лобненского лицея. Все участники получили памятные сертификаты.

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