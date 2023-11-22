Подмосковье 22 ноября 2023, 11:09 Познавательную программу для детей бойцов СВО провели в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Развивающая программа в формате квест-игры прошла в Балашихе. Участие в ней приняли 30 детей участников специальной военной операции и членов партии «Единая Россия», а также ребята из многодетных семей.

Мероприятие для детей устроили при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», некоммерческого фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита».

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«В регионе сегодня действует целый комплекс мер по поддержке мобилизованных и их семей. Совместно с муниципальным депутатским корпусом постоянно поддерживаем диалог с родными военнослужащих, стараемся оперативно решать все вопросы, помогаем и организуем благотворительные мероприятия для детей из семей участников специальной военной операции», — отметил депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

Напомним, детей участников специальной военной операции без очереди зачисляют в детские сады, они могут бесплатно ходить в кружки и секции.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как проходят реабилитацию бойцы СВО в центре под Солнечногорском.

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