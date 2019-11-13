Познавательно и совершенно бесплатно. Участники «Активного долголетия» съездили на экскурсию в истринский музей

Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова приняла участие в экскурсии из Одинцова в Истру вместе с участниками программы «Активное долголетие». Группа посетила военно-исторический музей в селе Падиково городского округа Истра.

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«Мероприятие шикарное. До сегодняшнего дня я, к своему стыду, не знала о существовании такого интересного музея. И рада с точки зрения познавательной, что присоединилась. Но задача у меня была другая. У нас программа по поручению Андрея Юрьевича запущена с сентября этого года. Программа очень серьезная и охватывает пять направлений. Почему важно было проверить самой: если где-то какой-то сбой, кому-то что-то не нравится, какие-то происходят отмены экскурсии или, например, платный вход за билеты. Все хотела проконтролировать сама и получить обратную связь от людей, насколько им это нравится, насколько востребовано», — рассказала Ольга Забралова.

Первый зампред уточнила, что в течение двух недель операторы ЦУР будут общаться с участниками программы и получать отзывы и обратную связь.

«Негативных отзывов нет вообще, но для того, чтобы обратную связь поставить на контроль, в течение двух недель в ЦУР у нас будет оператор, который будет получать обратную связь по всем направлениям программы „Активное долголетие“. Это и жалобы, если кому-то что-то не нравится, и со своей стороны будут еще мониторить — состоялись ли экскурсии, не произошел ли сбой в приезде мобильного ФАПа на осмотры», — сообщила Ольга Забралова.

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Программа «Активное долголетие» работает уже полтора месяца. Старшее поколение с интересом принимает участие в различных мероприятиях. С 1 октября состоялось порядка 300 экскурсий, а активности программы посетили уже 20 тысяч человек.

Первый зампред областного правительства подчеркнула, что в Подмосковье работает уже три клуба активного долголетия, до конца года откроются еще пять, а до 1 марта 2020 они появятся во всех городских округах.