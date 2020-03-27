Пожилым жителям Мытищ вручили продуктовые наборы

Волонтеры ТЦ «Красный кит» навестили пожилых людей, которые находятся в самоизоляции, и вручили им продукты. Сотрудники торгового центра решили поддержать тех, кто находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Люди старше 65 в группе риска и поэтому сейчас обязаны находиться дома. Но не у всех есть родственники, которые могут принести еду и гигиенические принадлежности, а доставка для многих бьет по карману. Поэтому работники торгового центра решили позаботиться о пенсионерах сами. Тем более что сейчас поток посетителей в магазинах упал и освободившееся время продавцы могут потратить на благотворительность.

Источник фото: телеканал «360»

«Администрация обратилась к нам, мы собрали инициативных волонтеров, инициативных коллег, которые выступили и откликнулись. В нерабочее время мы сегодня разнесем более 50 продуктовых наборов и, я думаю, хоть каплю, но поддержим тех людей, которые нуждаются в это время в поддержке продуктовой, хозяйственной. Там большой продуктовый и хозяйственный набор», — рассказал сотрудник торгового центра «Красный кит» Евгений Строцинский.

Внутри каждого пакета — крупы, масло, консервы, сладости, мыло, антисептик и ортопедическая подушка.

«Приятно, конечно, очень, что заботятся о людях, спасибо большое!» — поблагодарила волонтеров жительница Мытищ Любовь Тюрина.

Источник фото: телеканал «360»

Также внутри каждого набора — мелочи, которые помогут развлечься: сканворды, книги и эспандер. Скука и одиночество, по словам психологов и социальных работников, могут стать главными трудностями для пожилых людей во время изоляции.

«Очень отрадно, что в городском округе Мытищи, как и во всей Московской области, есть социально ориентированные предприниматели. По воле сердца сформированы сегодня предпринимателями наборы и вместе с волонтерами доставлены непосредственно нуждающимся. Во все времена Россия выстаивала только тем, что выстаивала в своем единстве, и поэтому, когда мы все вместе, это принесет обязательно результат и мы справимся и с этой проблемой», — сказала замглавы администрации г. о. Мытищи Елена Стукалова.

Источник фото: телеканал «360»

Добровольцы отметили, что пожилым людям важна сейчас не только материальная помощь, но и внимание. Руководство «Красного кита» выделило дополнительные средства на поддержку волонтерского движения Московской области.