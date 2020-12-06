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    06 декабря 2020, 14:51

    Пожилых жителей Подольска пригласили на программу переподготовки

    Алена Макаренко

    Жителям Подольска в Московской области старше 50 лет предложили записаться на программу профессиональной переподготовки в 2021 году. Информация появилась во «ВКонтакте».

    «Объявлен набор в группы для обучения в 2021 году. Принять участие в программе смогут граждане в возрасте от 50 лет и старше», — говорится в сообщении.

    В Подольском центре занятости дипломы получили местные жители, которые в 2020 году прошли профессиональную переподготовку по программе обучения лиц старше 50 лет.

    Ранее в Подольске безработные женщины освоили новые профессии. Во время обучения они получали стипендию. А теперь им вручат удостоверение о повышении квалификации по программе «Кадровое делопроизводство и администрирование».

    Узнать о вакансиях и работе жители Подольска могут по телефонам: +7 (496) 758−31−11 и +7 (496) 763−68−52.

    Пандемия коронавируса и автоматизация приведут к потере 85 миллионов рабочих мест к 2025 году. Серьезные сокращения произойдут в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах. В то же время появится 97 миллионов новых рабочих мест, больше адаптированных к новому разделению ролей между людьми и машинами.