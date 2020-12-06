Пожилых жителей Подольска пригласили на программу переподготовки

«Объявлен набор в группы для обучения в 2021 году. Принять участие в программе смогут граждане в возрасте от 50 лет и старше», — говорится в сообщении.

В Подольском центре занятости дипломы получили местные жители, которые в 2020 году прошли профессиональную переподготовку по программе обучения лиц старше 50 лет.

Ранее в Подольске безработные женщины освоили новые профессии. Во время обучения они получали стипендию. А теперь им вручат удостоверение о повышении квалификации по программе «Кадровое делопроизводство и администрирование».

Узнать о вакансиях и работе жители Подольска могут по телефонам: +7 (496) 758−31−11 и +7 (496) 763−68−52.

Пандемия коронавируса и автоматизация приведут к потере 85 миллионов рабочих мест к 2025 году. Серьезные сокращения произойдут в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах. В то же время появится 97 миллионов новых рабочих мест, больше адаптированных к новому разделению ролей между людьми и машинами.