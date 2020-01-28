Три тысячи сельчан старшего возраста в Рузском городском округе теперь имеют возможность пройти медобследование, воспользовавшись специальным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье активно реализуется нацпроект «Демография», направленный на увеличение продолжительности жизни населения и снижение заболеваемости социально значимыми неинфекционными заболеваниями. Программа «Старшее поколение» — часть нацпроекта. В Рузский городской округ в начале этого года поступила 14-местная «газель» для доставки пациентов старше 65 лет в поликлиники.

Начальник отдела реализации соцпрограмм администрации Рузского округа Надежда Дейс уточнила, что на территории сельских населенных пунктов муниципалитета проживают около 3000 пациентов старше 65 лет.

«Мы провели большую организационную работу. Теперь каждую неделю с этих территорий, согласно составленным спискам, в рузскую поликлинику и две тучковские — №№1 и 2 — будут доставлять на обследование пациентов старше 65 лет. В поездке их будет сопровождать соцработник или медсестра», — пояснила Надежда Дейс.

По словам начальника отдела реализации соцпрограмм администрации Рузского округа, лечащий врач или участковая медсестра заранее по телефону оповещают пожилых людей о предстоящем обследовании, после которого спецмашина доставляет их по месту жительства.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Первый выезд 13 пожилых пациентов из поселка Дорохово в тучковскую поликлинику №2 состоялся на прошлой неделе. У пациентов взяли кровь на анализ, они получили консультацию терапевта и узких специалистов, сделали флюорографию, а женщины также и маммографию. При обследовании были выявлены онкологическое и хроническое сердечно-сосудистое заболевания. Пациентам назначено лечение.

«Это, конечно, очень хорошая дополнительная помощь для жителей старшего поколения вдобавок к диспансерному обследованию, которое проводится в Московской области и Рузском городском округе», — сделала акцент Надежда Дейс. По ее словам, во время диспансеризации люди каждой возрастной категории проходят определенный перечень обследований и пожилые смогут получить консультацию именно у тех специалистов, в которых они нуждаются в данный момент.

«В то же время это дополнительная нагрузка на врачей. Но в нашем округе приняты меры для ее минимизации: в день проведения обследования пожилых пациентов не будет осуществляться запись других категорий жителей к узким специалистам через электронную регистратуру», — добавила начальник отдела реализации соцпрограмм администрации Рузского округа.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Выездные обследования людей старше 65 лет в Рузском городском округе будут проводиться еженедельно. Следующий выезд — 30 января из деревни Сытьково в поликлинику Рузы. А всего в этом году предполагается обследовать до трех тысяч человек.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко подчеркнул, что централизованная доставка пациентов из сельской местности в поликлиники Рузы и Тучкова поможет им сэкономить время и нервы, пройти обследование на современном оборудовании, получить консультации и лечение у компетентных специалистов.

«Все это направлено на увеличение продолжительности жизни людей и заботу об их здоровье. Я благодарен губернатору и правительству Московской области за выделение медицинской „газели“ для нашего муниципалитета», — добавил Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Мама Марины Голубевой живет в поселке Дорохово. Ей давно требовалось посетить офтальмолога, но она никак не могла съездить в соседний поселок на консультацию — то ухудшалось самочувствие, то ветреная погода и гололедица пугали сложностью путешествия.

«Бывало, запишешь ее на прием по электронной очереди, а она не может ехать и талон пропадает. Я все время на работе, машины своей у меня нет, так что я отвезти ее никак сама не могла. Теперь же ее отвезли в поликлинику с комфортом, а после обследования и консультаций у специалистов доставили домой. Удобно и никаких хлопот! Приятно, что о здоровье людей старшего возраста заботятся не только на словах», — сказала Марина Голубева.

Жительница поселка Дорохово Валентина Добровольская — бывший сотрудник центра социального обслуживания одиноких пожилых граждан и инвалидов, сейчас находится на заслуженном отдыхе. О том, как трудно пожилому человеку съездить сдать анализы, знала и по опыту работы, а теперь сама оказалась в таком положении.

«Встанешь рано, на голодный желудок еле доберешься на автобусе, простоишь в очереди. Бывало, что зря съездишь. Потом назад добираться тоже очень тяжело. Меня вместе с другими пожилыми пациентами на специализированной „газели“ отвезли на обследование и назад. В поликлинике нас уже ждали, мы прошли всех врачей быстро», — поделилась Валентина Добровольская.