Подмосковье 23 июня 2023, 16:24 Пожилые жители Подмосковья выступили на всероссийском турнире по компьютерному многоборью Министерство социального развития Московской области

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Финал XIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Москве в дистанционном формате, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья. Московскую область на соревнованиях представили жители Домодедова, Наро-Фоминска, Коломны, Химок и Серебряных Прудов.

В заключительной стадии турнира приняли участие более 350 человек из 77 регионов страны, также к соревнованиям присоединились россияне из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Финалисты продемонстрировали навыки пользования смартфоном, работу с поисковиком и финансовую грамотность в цифровой отрасли.

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IT-чемпионат на протяжении многих лет является одним из самых ожидаемых событий для тысячи пенсионеров по всей России. Главная цель турнира — популяризация компьютерных технологий среди жителей пожилого возраста, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья для успешной социальной адаптации в информационной среде.

По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, в Подмосковье успешно работает проект губернатора «Активное долголетие». Клубы с различными занятиями для пенсионеров есть в каждом городском округе региона.

«Большой популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности, благодаря которым представители старшего поколения могут достойно представить наше Подмосковье на Всероссийских чемпионатах», — отметила глава ведомства.

Также в Минсоцразвития добавили, что по итогам турнира представители из Московской области заняли 13 место. Участники существенно повысили уровень компьютерной грамотности и узнали много новой и полезной информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доплатах к пенсиям для жителей региона.

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