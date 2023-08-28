Подмосковье 28 августа 2023, 13:44 Пожилые жители Подмосковья автоматически получили ежемесячную доплату к пенсии Министерство социального развития Подмосковья

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Пенсионеры Подмосковья получили первые доплаты к пособиям. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

«Ежемесячные доплаты до 18 тысяч рублей предусмотрены неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров, плюс еще одно важное условие — пенсионер должен проживать в Подмосковье более 10 лет», — подчеркнула Болатаева.

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Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, доплаты будут перечисляться каждый месяц, но позже основного пособия. Также пенсионеры, у которых право на дополнительную поддержку от государства возникло в начале года, получили перерасчет с января.

Ранее о доплатах пенсионерам рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что льготы не нужно оформлять — средства будут приходить автоматически.

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