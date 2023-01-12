Подмосковье 12 января 2023, 15:49 Пожилой футболист из Каширы завоевал золото в составе сборной Подмосковья на международном турнире

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На прошлой неделе в Минскве прошел VII Международный Рождественский турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет. В составе команды из Подмосковья, которая стала первой, был и 70-летний житель из Каширы Иван Ермолаев.

Полузащитник и опытный тренер Иван Ермолаев посвятил любимой игре более 50 лет. Профессиональная карьера местного жителя началась в 15 лет, когда его пригласили играть за Каширский футбольный клуб ГРЕС на позиции полузащитника. Затем ему посчастливилось играть в составе «Динамо» Каширского района. Тогда футболист стал серебряным призером второй лиги чемпионата СССР по футболу.

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В конце 80-х Ермолаеву довелось поработать с выдающимися футболистами, одним из которых был молодой Валерий Карпин, нынешний тренер национальной сборной Российской Федерации, выступавший за клуб в 1988 году. После этого Ермолаев стал работать с первой женской сборной по футболу в Московской области, а параллельно начал играть за каширскую команду ветеранов.

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Команда не раз участвовала в международных турнирах, самым памятным из которых стали Мировые игры ветеранов 2013 года. Тогда в составе сборной Московской области Иван Ермолаев завоевал золотые медали, сыграв в финале со сборной Австралии.

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