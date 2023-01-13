13 января 2023, 15:52
Пожилая чемпионка мира по плаванию в ледяной воде из Подмосковья дала советы о купании в Крещение
Перед Крещением 78-летняя чемпионка мира по плаванию в холодной воде из Красногорска Нина Ермилова дала рекомендации жителям Московской области, которые собираются окунуться в проруби. Женщина рассказала, как правильно раздеваться и дышать, а также поведала правила закаливания.
Пенсионерка не умела плавать до 45 лет. В «моржи» женщина подалась после того, как перенесла два инфаркта. Сейчас она абсолютная чемпионка мира и России и пятикратная чемпионка Китая по данному виду спорта. Свои медали жительница Подмосковья хранит в трех мешках, а из-за тяжести груза их трудно поднять. Однако на достигнутом она не останавливается.
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Так, 12 января в Переславле-Залесском прошел открытый турнир по плаванию «Кубок дружбы», в котором пенсионерка успела поучаствовать. Также она готовится к эстафетному заплыву по Енисею — от поселка Бор в Туруханском районе Красноярского края через Дудинку и Диксон до Карского моря.
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Ермилова уверяет, что в ночь Крещения желающие искупаться в проруби должны приходить на водоем в хорошем настроении. Раздеваться нужно обязательно с ног, после чего встать на подготовленный заранее коврик.
«Носки следует положить на ботинки, сверху брюки, далее — куртку, свитер, футболку. Одеваться — в обратном порядке», — пояснила спортсменка.
Особое внимание она советует уделить дыханию. По словам эксперта, все пловцы дышат ртом, при этом вдох и выдох должны быть глубокими.
«Дыхание должно быть „осликом“ (со звуком „и“ на вдохе и „а“ на выдохе — ред.). Если можешь выдохнуть в воду — выдохни. Если нет, то когда вынырнул, нужно поддержать это дыхание — выдохнуть, снова вдохнуть», — заявила чемпионка.
По ее словам, если сосредоточиться на правильном дыхании, то мысль о погружении в ледяную воду отступит. Ермилова добавила, что нырять в прорубь нужно с головой.
Также она отметила пользу обливания холодной водой. По словам спортсменки, сначала нужно задержать дыхание и облить живот, затем грудь и только после этого голову. При этом пенсионерка не стала рекомендовать контрастный душ. По ее мнению, бьющие по коже струи приносят только вред.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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