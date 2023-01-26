Подмосковье 26 января 2023, 09:48 Пожелания жителей учтут при формировании программы ремонта домов в Химках

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Мнение жителей станет приоритетным при формировании программ ремонта многоквартирных домов в Химках. По поручению главы округа Дмитрия Волошина для обсуждения инвестпрограмм организуют встречи горожан, депутатов и представителей муниципальных служб.

С марта прошлого года было организовано 886 подобных собраний. На сегодняшний день выполнено порядка 1200 заявок, касающихся ремонта фасадов, обновления подъездов, благоустройства дворов и других работ.

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Муниципальный депутат Валентин Герасимов организовал встречу жителей дома № 26 на улице Кирова с представителями управляющей компании и обслуживающих организаций. Летом здесь опросили горожан для составления индивидуальной программы по ремонту дома. Сейчас этот план представили жителям.

«Сотрудники управляющей компании и других обслуживающих организаций представили горожанам так называемый инвестиционный паспорт. В нем содержится весь список предложений, которые жители высказывали во время нашей предыдущей встречи», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

На сентябрь уже запланировали расширение парковочных мест у дома, установку новой детской площадки и дополнительного освещения. Подъезды отремонтируют в следующем году — обновят полы и стены, модернизируют лестницу на первом этаже, демонтируют мусоропровод для создания места, где можно будет оставлять детские коляски.

«Помимо представления инвестпрограммы, мы обсудили с жителями и председателем дома наиболее волнующие их сейчас темы. Основные касаются подтекающей кровли и батарей отопления. Этими вопросами уже занимается управляющая компания», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В рамках таких встреч жители могут напрямую задать все интересующие вопросы коммунальщикам, а также попросить депутата взять под личный контроль выполнение их заявок.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу регулярно организуем встречи с горожанами. Наша цель — сблизить химчан и коммунальщиков для решения общих вопросов. Проведение собраний, в ходе которых горожане могут лично пообщаться с коммунальщиками, <...> помогает найти общий язык и максимально эффективные пути решения задач», — отметила депутат городского совета Инна Монастырская.

Такой подход отражает принцип, озвученный губернатором Андреем Воробьевым, — житель всегда прав.

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