Подмосковье 11 августа 2023, 15:13 Пожелания жителей учтут при ремонте и благоустройстве дома на улице Ленина в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Проект, призванный наладить прямой диалог между жителями и управляющими компаниями, реализуют в Лобне. Активисты собирают предложения по ремонту и благоустройству домов и проверяют качество их реализации. Вскоре эту систему опробуют при ремонте дома № 23 корпуса 2 на улице Ленина.

Сопровождать ремонт будет старшая по подъезду и жительница дома Ирина Юрьевна. Она соберет пожелания соседей и наладит взаимодействие с управляющей компанией «ВСК-Комфорт». Следить за исполнением заявок будет и муниципальный депутат Андрей Иванов. Далее они проверят качество исполнения работ и подпишут соответствующий акт.

Реклама

«Мне идея понравилась. Думаю, все должно получиться. Тем более соседи у нас дружные, активные. Мы даже как-то выиграли областной конкурс на лучший подъезд. Нас тогда наградили совместной экскурсией на комфортабельном автобусе с гидом», — поделилась Ирина Юрьевна.

Перед началом работ во дворе дома проведут собрание жильцов с представители управляющей компании, администрации и ресурсоснабжающих организаций. На основе собранных на встрече пожеланий будет сформирован инвестиционный паспорт.

Данный подход внедряют по инициативе главы городского округа Лобня Игоря Демешко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей до 2028 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».