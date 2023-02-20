Подмосковье 20 февраля 2023, 16:56 Пожелания жителей учтут при благоустройстве лесопарка «Факел» во Фрязине

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Представители администрации Фрязина, ООО «Здоровый лес» и Московского учебно-опытного филиала «Мособллес» встретились с жителями округа, чтобы обсудить благоустройство лесопарка «Факел». Там проведут санитарную рубку и строительные работы.

О подготовительном этапе работ жителям рассказал замглавы администрации округа по вопросам ЖКХ и благоустройства Дмитрий Медведев. Представители организации «Здоровый лес» сообщили о том, какие деревья подвергнутся санитарной рубке и для чего они нужны.

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Директор филиала «Мособллес» Олег Корегин отметил, что работы регулярно контролируют.

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«Мы, безусловно, держим руку на пульсе, контролируя соблюдение лесного законодательства и следя за условиями безопасного пребывания граждан в рекреационных зонах. Благодарим граждан за их активную позицию в отношении лесов Подмосковья», — сказал он.

Ранее глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву о благоустройстве еще 400 общественных мест в 2023 году. Это набережные, парки, скверы и другие объекты.

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