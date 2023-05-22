Подмосковье 22 мая 2023, 14:11 Пожары потушили в Виноградовском и Ногинском лесничествах в выходные

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Комлесхоз Подмосковья сообщил о двух пожарах, которые произошли 20 и 21 мая в Виноградовском и Ногинском лесничествах. Очаги возгорания ликвидировали сразу после обнаружения.

Пожары возникли в Виноградовском лесничестве на площади 0,01 гектара и в Ногинском на территории 0,2 гектара. К тушению привлекли семь машин и 15 человек.

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С 18 по 23 мая в Подмосковье введено ограничение на пребывание в лесах. О возгораниях нужно немедленно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру Системы-112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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