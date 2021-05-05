Пожаров в Подмосковье за майские праздники стало в два раза меньше

В Московской области во время первых майских праздников количество пожаров уменьшилось в два раза. В МЧС рассказали, что причина в холодной и дождливой погоде. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Подмосковью Александр Медведев.

В МЧС сравнили число пожаров на майские праздники в этом и прошлом годах. Их количество уменьшилось в два раза за одинаковые периоды.

«В целом за три майских дня у нас произошло порядка 300 пожаров, что, если сравнивать с предыдущим годом, составляет 50%», — уточнил Медведев.

Он пояснил, что положительной динамике поспособствовала холодная и дождливая погода. Также, по словам Медведева, в регионе повысилась культура безопасности жителей.

В МЧС рассказали, что с начала года в Подмосковье произошло 9,5 тысячи пожаров, что меньше прошлогоднего показателя за тот же период. Тогда возникло 12 тысяч возгораний.

Подмосковное МЧС контролирует 683 населенных пункта, расположенных около лесов, 860 СНТ и 39 детских оздоровительных лагерей.