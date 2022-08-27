Пожароопасные места в лесах Подмосковья осмотрели с высоты птичьего полета

Облет пожароопасных лесных территорий южной и восточной частей региона провели в Подмосковье.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин и зампред правительства Подмосковья — руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев совершили облет территорий с целью мониторинга лесопожарной обстановки. Маршрут проходил через южную и восточную части региона и составил более 700 километров.

В результате облета было обнаружено два очага природных пожаров, на ликвидацию которых сразу же были отправлены специалисты.

Лесопожарная обстановка в Московской области находится под контролем, отметил руководитель спасательного ведомства Подмосковья.

Из-за жары и огня в лесах под Рязанью в Подмосковье усилили пожарную охрану, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.