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    27 августа 2022, 19:58

    Пожароопасные места в лесах Подмосковья осмотрели с высоты птичьего полета

    Анастасия Борискова

    Облет пожароопасных лесных территорий южной и восточной частей региона провели в Подмосковье.

    Пожароопасные места в лесах Подмосковья осмотрели с высоты птичьего полета

    Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин и зампред правительства Подмосковья — руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев совершили облет территорий с целью мониторинга лесопожарной обстановки. Маршрут проходил через южную и восточную части региона и составил более 700 километров.

    Пожароопасные места в лесах Подмосковья осмотрели с высоты птичьего полета | Изображение 1

    В результате облета было обнаружено два очага природных пожаров, на ликвидацию которых сразу же были отправлены специалисты.

    Пожароопасные места в лесах Подмосковья осмотрели с высоты птичьего полета | Изображение 2

    Лесопожарная обстановка в Московской области находится под контролем, отметил руководитель спасательного ведомства Подмосковья.

    Из-за жары и огня в лесах под Рязанью в Подмосковье усилили пожарную охрану, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.