Пожарный водоем появился в деревне Лесное в Луховицах

В одном из самых пожароопасных округов Подмосковья появился искусственный пожарный водоем. Его построили в деревне Лесное в Луховицах. Из него смогут заправляться пожарные автоцистерны.

Высокая температура на улице сильно увеличивает риски пожаров, напомнили сотрудники «Мособлпожспаса». Причиной может стать любая искра. Деревня Лесное — один из отдаленных населенных пунктов. Ближайший водоем находится в соседнем населенном пункте. Теперь там появился искусственный пруд. Средства на его обустройство выделила администрация округа.

Начальник пожарно-спасательной части Сергей Желонкин напомнил, что время сгорания дома — 15-20 минут, поэтому важно иметь рядом водоем, в котором смогут заправить пожарную технику.

«Дом сгорает за 15-20 минут, здесь рядом находится лесной массив. Не имея пожарного водоема, цистерны хватит на пять минут. Для этого и создан этот пожарный водоём — для заправки пожарной техники», — объяснил пожарный.

Объем воды в пруде достиг 150 кубометров. Этого хватит на заправку нескольких десятков автоцистерн.