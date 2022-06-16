Пожарный-спасатель открыл выставку деревянных изделий ручной работы в Электростали

День начальника караула 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Андриянова чаще всего начинается с рева сирен или с инструктажа подчиненных.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей работает спасателем 37 лет. Сколько потушено пожаров и ликвидировано аварий, он не сможет сосчитать, но некоторые происшествия запомнились ему на всю жизнь. В 1998 году он выводил детей из полыхающей многоэтажки. В 2018 году Сергей спасал более 200 пациентов из горящей больницы. В 2005 году он ликвидировал сложнейший пожар на нефтебазе.

«Он с детьми занимается очень много. И на производстве помогает, и здесь документацию всю ведет. Так что человек очень грамотный и ответственный. В пожарном деле такие редкость», — рассказывает о коллеге начальник караула 259-й пожарно-спасательной части территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Виталий Выставкин.

После тяжелейших смен Сергей Андриянов меняет пожарную форму на рабочий халат и идет в мастерскую. Здесь он создает из дерева все, что подскажет фантазия. Любовь к дереву привил Сергею и его брату отец.

По воле случая о таланте спасателя узнали и искусствоведы. Десятки работ своих, отца и брата Сергей предоставил Музейно-выставочному центру Электростали.

Здесь шкатулки из маньчжурского ореха, бабочки и черепахи из авокадо и абрикосовых косточек.

Экспозиция будет открыта до 3 июля.

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