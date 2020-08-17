Пожарный по будням, фермер по выходным. Как живется в подмосковной деревне

По будням Валерий Сдобнов из подмосковной деревни Раздолье помогает тушить пожары, а в выходные занимается сельским хозяйством на своей ферме. О том, как ему это удается, — в репортаже «360».

Валерий работает водителем пожарной машины Мособлпожспаса. К хозяйству его тянуло с детства. Тогда он все лето проводил у бабушки в деревне, где учился полоть грядки и ухаживать за скотом, а в 10 лет уже сам гонял по полям на тракторе.

Вырос, отслужил в армии и мечтал стать фермером. Но в 90-х было совсем не до этого. Знакомые предложили пойти работать в Мособлпожспас.

Только в 2002 удалось купить коня. Причем животное пришлось держать на участке у тестя — своей земли не было. Построил конюшню, завел коров, а дети — их у Валерия трое — требовали еще то кошку, то собаку, то пони. Вот и получился целый зоопарк.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге пришлось нанимать помощников. Дел невпроворот, ведь у фермеров выходных не бывает. Сам Валерий теперь что на работе, что дома — за рулем, только красный «Урал» меняет на трактор. Но ничуть не жалеет о том, что решил заняться своим делом. Говорит, главное — не бояться. Один из плюсов — в магазин теперь ходит только за сахаром и чаем, остальное — все свое.

«Жена занимается переработкой молочной продукции, делаем сметану, творог, сыр адыгейский, моцареллу, масло сливочное и топленое», — рассказывает фермер.

За экопродуктами заходят теперь не только соседи — вся пожарная часть стала постоянными клиентами. Дети, которые так мечтали о большом хозяйстве, выросли и помогают — старшая дочь даже закончила ветеринарную академию. Валерий, правда, немного ворчит — в голове у нее одни женихи, но есть надежда что будущий зять окажется таким же хозяйственным и продолжит дело фермера-пожарного.