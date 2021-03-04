Подмосковье примет дополнительные меры повышения пожарной безопасности. Особое внимание специалисты по-прежнему уделяют недопущению возгораний в лесах и на торфяниках.

Об этом сообщили на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Москвы и Подмосковья. Во время него обсудили обеспечение пожарной безопасности весной и летом на территориях столичного региона, а также в Рязанской, Тверской, Калужской, Владимирской областях.

Заседание провели под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и зампреда правительства Подмосковья Романа Каратаева.

Наша главная задача — обеспечить безопасное нахождение жителей в Московской области. А особое внимание, как и раньше, уделяем тому, чтобы не допустить крупных пожаров в лесах и на торфяниках Роман Каратаев.

По его словам, необходимо продолжить разъяснительную работу с молодежью, школьниками. При этом один из главных акцентов в контроле пожарной безопасности в 2021 году коснется и дачных товариществ.