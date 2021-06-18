Пожарный из Шаховской выбрал необычное хобби. Он 15 лет разводит голубей

Командир отделения пожарной части из Шаховской более 15 лет разводит голубей, которые помогают ему справиться со стрессом после работы.

Николай Колдаре служит в пожарной части «Мособлспаса» Волоколамского ГКУ уже 27 лет. Сейчас он командир отделения. Жена, дети, внук Владик, который обожает деда, — обычная дружная семья. Но каждый раз, возвращаясь после ночной смены, он сразу идет к своим голубям.

Птиц Колдаре держит более 15 лет. Он родился в Молдавии, и любовь к пернатым ему привил старший брат. Потом того забрали в армию, и ухаживать за птицами пришлось 11-летнему Николаю. Переехав в Подмосковье, он понял, что без голубей уже не может. И построил на даче в Шаховской голубятню.

«В первую очередь прихожу — их надо накормить, напоить, почистить», — рассказал Николай Колдаре, командир отделения 297 пожарной части Волоколамского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

У Николая живут голуби-иностранцы: белые — бакинцы, темные — иранцы. Есть птицы, которым 10 лет. Они дают новых птенцов, которые пока еще не слишком самостоятельные.

Если вдруг на работе пожар, то после смены Николай Дмитриевич приходит домой не в самом лучшем расположении духа. Стрессов у пожарных достаточно. Голуби помогают расслабиться пожарному.

«Успокаивают очень. Даже когда нет настроения. Заходишь сюда, минут 10, 15 и даже полчаса проходит — и забываешь обо всех болезнях, которые у человека есть. Если зуб болит или еще чего», — отметил Николай Колдаре.