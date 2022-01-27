Пожарный из Подмосковья стал популярным тиктокером

В интернете набирает популярность пожарный из Подмосковья, который снимает интересные ролики для социальной сети TikTok. Александр Михайлов — начальник караула пожарной части, который умеет не только бороться с огнем, но и снимать огненный контент. Он отмечает, что не ждал большой славы, просто хотел поделиться подробностями своей жизни с большим количеством людей.

«Прославиться я не хотел, просто снимаю видео, чтобы люди видели нашу опасную и трудную работу. Людям интересно это смотреть, много подписок», — рассказывает сам Михайлов.

Помимо просто съемок интересного контента, у Александра есть и другая миссия — разрушать множество мифов, которые бытуют вокруг профессии пожарных и особенностей их работы.

«Они считают, что мы неправильно работаем. Они видят только со стороны, как это происходит. Они не видят, что ребята выключились в аппарат и звено вошло. Они видят со стороны — вот они стоят и ничего не делают, они видят, что стоят водители со стороны машины», — поделился Михайлов. Он отметил, что в какой-то момент он просто решил показать людям всю свою работу без прикрас.

Как подчеркнул Александр Михайлов, часто слышно о том, что пожарные якобы долго ехали. На самом деле, отметил он, сотрудникам на все сборы дается не больше одной минуты, все необходимо сделать крайне оперативно.

Еще бытует шутка о том, что пожарные много спят. Однако на самом деле ничего подобного нет и в помине. Как и на многих работах, в их отделениях бывает комната отдыха, но обычно там совсем никого нет. И уж тем более никто не спит. Чаще сотрудников можно заметить в тренажерном зале — они улучшают свою физическую подготовку, которая крайне важна для их работы.

К сожалению, к пожарным действительно зачастую бывает много претензий. То они слишком долго ехали, то залили весь этаж или вообще неправильно проводили тушение. Однако сами пожарные обычно не спорят — они просто понимают, что люди в стрессовой ситуации не совсем адекватно воспринимают происходящее. Но, возможно, если о их работе чаще будут рассказывать такие люди, как Александр Михайлов, понимания среди рядовых россиян будет больше.