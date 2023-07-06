Подмосковье 06 июля 2023, 16:21 Пожарных из Балашихи наградили за спасение 9 человек из горящего дома ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 307-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» получили награды за спасение на девятерых человек из горящего дома, в том числе троих детей. Церемония состоялась на базе подразделения в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха.

Медали вручили шестерым огнеборцам, которые 15 июня 2023 года совместно с федеральными спасателями потушили пожар на восьмом этаже дома на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный.

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«Верхние этажи многоэтажки были охвачены дымом, и люди из окон просили о помощи. Пожарные сформировали три звена газодымозащитной службы и приступили к спасению людей и тушению возгорания», — рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев.

Спасатели эвакуировали из девятиэтажки 29 человек, в том числе двух инвалидов, а непосредственно из горящей зоны вывели девять человек, включая троих детей. Пожар потушили быстро.

За высокий профессионализм и мужество работников ПСЧ-307 Александра Горожанкина, Андрея Брехта, Геннадия Соцкова и Сергея Короткого наградили медалью «10 лет безупречной работы». Юбилейной медалью «15 лет ГКУ МО „Мособлпожспас“» отметили Алексея Кононова и Эрика Авагяна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил начальнику Главного управления МЧС по Московской области оказать поддержку семье пожарного, который героически погиб в Королеве. Спасая жизнь человека на горящем балконе, 26-летний командир отделения пожарно-спасательной части № 80 Рустам Накибов сорвался вниз.