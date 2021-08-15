Пожарные в Наро-Фоминске провели урок для самых маленьких

В Наро-Фоминском округе спасатели рассказали мальчикам и девочкам из детских садов № 33 и № 50 о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщили на сайте МЧС по Подмосковью.

Пожарные и спасатели Московской области регулярно проводят обучающие занятия в детских садах, ведь основы пожарной безопасности нужно знать с малых лет. На этот раз инспекторы наро-фоминского Госпожнадзора и работники пожарной части № 278 можайского «Мособлпожспаса» провели беседу для детишек из садиков № 33 и № 50.

Спасатели объяснили детям на их языке основные правила пожарной безопасности при использовании электроприборов, печей, газового оборудования и так далее. Напомнили, что спички детям не игрушка, повторили и заучили телефоны пожарных служб, а также провели обучающие викторины.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Проверку готовности к началу учебного года в Московской области уже прошли почти 80% школ и детских садов. Об этом ранее рассказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. Она сообщила, что приемку в регионе уже прошли 958 школ.