Подмосковье 22 апреля 2024, 13:14 Пожарные учения провели в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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В связи с наступлением пожароопасного сезона в Солнечногорске прошли тактические занятия по тушению горящей сухой травы. Оперативные службы потушили импровизированное возгорание вблизи деревни Осипово.

К комплексным учениям в муниципалитете привлекли пять машин и 11 человек. Возгорание ликвидировали за 15 минут.

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«Несмотря на такую слаженность в действиях наших служб, большая просьба к вам, уважаемые жители, — будьте ответственны, берегите природу и не доводите до ситуации, когда требуется вмешательство пожарных и спасателей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На всей территории Московской области запрещается проведение выжигания сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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