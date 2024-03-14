14 марта 2024, 15:23
Пожарные учения прошли в лицее № 27 в Химках
Единый день тренировок по эвакуации прошел в Химках. Пожарные устроили учения в лицее № 27, а после прочитали для детей лекцию о том, как пользоваться огнетушителями.
Школьники во время пожарных учений должны были усвоить правила эвакуации, а специалисты — обнаружить и потушить возгорание. Ребятам объяснили, что при пожаре необходимо сохранять спокойствие, так как самообладание является гарантом безопасности.
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«Зная правила поведения при чрезвычайных ситуациях и соблюдая алгоритмы действий, мы можем избежать многих неприятностей. Проведение тренировок по эвакуации является очень важным для обеспечения безопасности не только школьников, но и всех жителей города», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Подобные учения проводятся в больницах и офисах, а также в других общественных местах.
«Тренировки важны не только для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, но и для поддержания спокойной атмосферы в учреждениях. Когда люди знают, что у них есть план действий в случае необходимости, они чувствуют себя более уверенно и защищенно», — поделилась муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.
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