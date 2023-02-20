20 февраля 2023, 18:29
Пожарные учения пройдут в парке Талалихина в Подольске 23 февраля
В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 23 февраля жителей и гостей Подмосковья ждет обширная программа. Все желающие смогут посетить выставку военной экипировки участников СВО и бронетехники, а также посмотреть на тушение горящего автомобиля.
«Талалихина станет центральной площадкой. В 12:00 начнется праздничная программа. Пожарный расчет покажет, как тушить горящий автомобиль и спасать пассажиров», — сказал директор парка Николай Степанов.
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Также для взрослых пройдет мастер-класс по сборке и разборке автомата, а детей научат изготавливать праздничные открытки. Помимо этого, на площади организуют ярмарку сувенирной продукции, а на полевой кухне можно будет попробовать кашу и чай.
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Подольск
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