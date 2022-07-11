Свыше 10 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

В Подмосковье экстренные службы стали очень быстро прибывать на лесные пожары. По этому показателю достигнуты большие вершины. Обычно время прибытия на возгорание составляет менее часа после первого получения сообщения о произошедшем. Только за последнюю неделю в регионе удалось потушить больше 10 лесных пожаров.

«За минувшую неделю в лесах региона ликвидировали 12 пожаров на площади 0,86 га. К тушению привлекали 88 человек личного состава и 40 единиц техники. Благодаря рассредоточению сил, средств и усиленному патрулированию среднее время прибытия на возгорание составило менее 1 часа, при установленных нормативах в 3 часа. Своевременное принятие мер позволило тушить огонь на минимальных площадях», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Напомним, что еще с 9 июля на территории Московской области решили снять все ограничения на посещение лесов. В ближайшие дни в регионе пройдут местные дожди, однако температуры останутся очень высокими, поэтому эффекта от ливней будет не так много. Дело в том, что в жару леса очень быстро высыхают, а значит, высокими остаются показатели пожарной опасности. За последнюю неделю в Подмосковье произошло больше 19 выездов на пожары, которые могли угрожать местным лесам.