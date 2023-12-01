Подмосковье 01 декабря 2023, 13:41 Пожарные спасли кроликов и кур из загоревшегося сарая в Наро-Фоминске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-278 «Мособлпожспас» потушили пожар в хозяйственной постройке и спасли из огня домашних животных. Случай произошел 30 ноября в садовом товариществе «Отдых» под Наро-Фоминском.

ГКУ МО "Мособлпожспас"

«Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнем хозяйственную постройку, в которой находилась домашняя живность. Пожарные оперативно подали два ствола на тушение и одновременно приступили к эвакуации животных», — рассказал начальник части Владимир Бугаев.

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Из горящего сарая удалось спасли пять кроликов, семь кур и 11 уток.

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