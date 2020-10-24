Пожарные спасли из огня 18 жильцов в Подольске

Новость о ЧП пришла 23 октября, в 11:59, на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск. На место приехали дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСО-17, ПЧ-247, ПЧ-258, СПСЧ-29. Там профессионалы увидели пламя, которое вырывалось из квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома, подъезд был сильно задымлен.

Пожарные эвакуировали из здания 18 человек, в том числе троих детей. Жильцов выводили по лестничному маршу.

При пожаре пострадала владелица горящей квартиры. Женщину передали врачам скорой помощи, которые отвезли ее в Подольскую городскую больницу № 2. У пострадавшей диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и лица. Никто не погиб.

Спустя время к дому подъехали дополнительные силы. Вновь прибывшие обошли верхние этажи жилого дома, чтобы найти там возможных пострадавших.

Пожар локализовали в 12:12, а открытое горение ликвидировали в 12:41. Площадь возгорания достигала 20 квадратных метров. Пламя уничтожило мебель, отделку и личные вещи владелицы однокомнатной квартиры.

Предварительная причина возгорания устанавливается.

Всего на месте работали восемь единиц техники, 30 человек личного состава.