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    24 октября 2020, 11:45

    Пожарные спасли из огня 18 жильцов в Подольске

    Алена Макаренко

    Пожарные спасли 18 человек из огня, который охватил квартиру на улице Кирова в подмосковном Подольске. Об этом рассказал сотрудник пожарной охраны, сообщило РИАМО.
    Пожарные спасли из огня 18 жильцов в Подольске

    Новость о ЧП пришла 23 октября, в 11:59, на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск. На место приехали дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСО-17, ПЧ-247, ПЧ-258, СПСЧ-29. Там профессионалы увидели пламя, которое вырывалось из квартиры на третьем этаже многоквартирного жилого дома, подъезд был сильно задымлен.

    Пожарные эвакуировали из здания 18 человек, в том числе троих детей. Жильцов выводили по лестничному маршу.

    При пожаре пострадала владелица горящей квартиры. Женщину передали врачам скорой помощи, которые отвезли ее в Подольскую городскую больницу № 2. У пострадавшей диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и лица. Никто не погиб.

    Спустя время к дому подъехали дополнительные силы. Вновь прибывшие обошли верхние этажи жилого дома, чтобы найти там возможных пострадавших.

    Пожар локализовали в 12:12, а открытое горение ликвидировали в 12:41. Площадь возгорания достигала 20 квадратных метров. Пламя уничтожило мебель, отделку и личные вещи владелицы однокомнатной квартиры.

    Предварительная причина возгорания устанавливается.

    Всего на месте работали восемь единиц техники, 30 человек личного состава.