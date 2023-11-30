Подмосковье 30 ноября 2023, 13:23 Пожарные спасли 5 человек из горевшей пристройки на ферме в Чехове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ПСЧ-311 «Мособлпожспас» приняли участие в тушении пожара на ферме в деревне Бершово. Из горящей пристройки спасли пять человек.

К моменту прибытия спасателей открытое пламя охватило всю площадь сооружения.

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«В кратчайшие сроки ликвидировали пожар. При этом эвакуировали пять сотрудников фермы, один из которых получил ожог кисти левой руки. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался», — уточнил начальник караула Владимир Лисейкин.

В тушении пожара приняли участие 12 человек личного состава и три машины.

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