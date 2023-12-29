Подмосковье 29 декабря 2023, 09:44 Пожарные спасли 16 человек из загоревшегося дома в Новоивановском

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Пожар в 16-этажном доме на улице Калинина в поселке Новоивановское начался утром 27 декабря. Работники ПСЧ-246 «Мособлпожспас» вытащили из задымленных квартир 11 взрослых и пятеро детей, после чего потушили очаг возгорания.

Утром в Систему-112 позвонили очевидцы. Они увидели, как из окна квартиры на девятом этаже 16-этажного дома валит густой дым и услышали крики о помощи.

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«Работники оперативно прибыли по указанному адресу, создали звенья газодымозащитной службы для разведки очага возгорания и поиска пострадавших. В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью — двоих взрослых и четырехмесячного младенца», — рассказал начальник ПСЧ-246 Дмитрий Грачев.

Пожарные надели на жильцов спасательные маски и эвакуировали из здания. Крики о помощи раздавались также из соседних квартир. Спасатели вывели девять взрослых и четверо детей с помощью специальных капюшонов. Затем эвакуировали еще 79 человек. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Пожар потушили быстро, не дав огню распространиться на соседние квартиры.

В Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил сотрудников и ветеранов МЧС, а вместе с ними — своего отца.

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