Воробьев: пожарные системы и видеокамеры школ Подмосковья проверят к 1 сентября
Тротуары рядом со школами, видеонаблюдение, пожарные системы — все это проверят в Подмосковье к 1 сентября. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на совещании с силовыми структурами.
В преддверии Дня знаний он провел заседание с силовиками. Участие приняли прокурор Подмосковья, руководители МВД, ФСБ, Следственного комитета.
«Накануне 1 сентября мы большую часть времени посвящаем нашим детям — всему, что касается режима безопасности школ, колледжей, университетов», — сообщил Андрей Воробьев.
По его словам, важно, чтобы ни один из объектов не остался без внимания.
Тревожные кнопки, противопожарная система, камеры видеонаблюдения, безопасные дороги — все должно быть проверено на соответствие стандарту и готово к учебному году
Андрей Воробьев.
Уже 7 сентября в Подмосковье состоится общая тренировка по эвакуации на всех массовых объектах, включая школы.
Ранее Андрей Воробьев призвал учителей к чуткому диалогу со школьниками.