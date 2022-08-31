Воробьев: пожарные системы и видеокамеры школ Подмосковья проверят к 1 сентября

Тротуары рядом со школами, видеонаблюдение, пожарные системы — все это проверят в Подмосковье к 1 сентября. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на совещании с силовыми структурами.

В преддверии Дня знаний он провел заседание с силовиками. Участие приняли прокурор Подмосковья, руководители МВД, ФСБ, Следственного комитета.

«Накануне 1 сентября мы большую часть времени посвящаем нашим детям — всему, что касается режима безопасности школ, колледжей, университетов», — сообщил Андрей Воробьев.

По его словам, важно, чтобы ни один из объектов не остался без внимания.

Тревожные кнопки, противопожарная система, камеры видеонаблюдения, безопасные дороги — все должно быть проверено на соответствие стандарту и готово к учебному году Андрей Воробьев.

Уже 7 сентября в Подмосковье состоится общая тренировка по эвакуации на всех массовых объектах, включая школы.

Ранее Андрей Воробьев призвал учителей к чуткому диалогу со школьниками.