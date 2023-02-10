Подмосковье 10 февраля 2023, 21:23 Пожарные Сергиева Посада провели учения в теплодымокамере

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В Сергиевом Посаде пожарные провели очередные учения в теплодымокамере. Огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 окружного гарнизона готовятся к областному конкурсу «Лучшее звено газодымозащитников».

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«Внимание! Произошел пожар в жилом помещении. Задача — найти и ликвидировать очаг возгорания», — дал команду начальник караула № 2 пожарно-спасательной части № 5 Сергиево-Посадского гарнизона Руслан Червяков.

Учения провели в максимально приближенных к реальности условиях: с тепловой пушкой, генератором дыма, имитацией огня и полосой препятствий. На входе в «горящее» здание выставили пост безопасности для связи с членами звена, контроля объема воздуха в баллонах и времени нахождения пожарных в помещении.

Несмотря на плохую видимость в теплодымокамере, спасатели успешно нашли условного пострадавшего, вывели его на свежий воздух и оказали первую медицинскую помощь. Другая группа нашла очаг возгорание и ликвидировала подар.

Отметим, тренировки в теплодымокамере обязательны для проведения не реже одного раза в квартал.

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