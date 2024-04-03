Подмосковье 03 апреля 2024, 21:10 Пожарные потушили огонь на летней террасе в парке Толстого в Химках Администрация городского округа Химки

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно потушили огонь, вспыхнувший на летней террасе на пляже в парке Льва Толстого в Химках. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Как рассказали в администрации городского округа, на место пожара экстренно прибыли спасательные службы и сотрудники УМВД. Огонь, который затронул две сопутствующие постройки, удалось оперативно потушить.

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Что стало причиной пожара предстоит выяснить следователям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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