Подмосковье 05 апреля 2023, 17:16 Пожарные Подмосковья напомнили о запрете пала травы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы напомнили жителям о запрете пала травы. Только за прошедшие сутки пожарные неоднократно выезжали на тушение возгораний в округах Подмосковья.

«Каждую весну пожарные Московской областной противопожарно-спасательной службы сталкиваются с такой проблемой, как уничтожение прошлогодней травы путем выжигания. Насколько эта процедура полезная с точки зрения земледелия, говорить не берусь, но, что она опасная, представляет угрозу населению и приносит много хлопот пожарным — это факт», — сообщил первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

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Он подчеркнул, что главная задача жителей в весенний пожароопасный период — строго соблюдать правила обращения с огнем. Так, нельзя поджигать сухую траву, а также нужно следить за тем, чтобы выброшенные спички и сигареты были хорошо потушены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение подпало 11 ветхих построек.

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