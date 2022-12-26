Подмосковье 26 декабря 2022, 13:53 Пожарные извещатели установили в доме многодетной семьи в подмосковном поселке Фряново

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Автономные пожарные извещатели установили в доме многодетной семьи из Щелковского округа. Теперь их двухэтажный дом в поселке Фряново под надежной защитой. Датчики реагируют на появление дыма и повышение температуры в помещении.

Благодаря предупреждающим о возможном возгорании извещателям семья чувствует себя в полной безопасности.

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«Мы следим за пожарной безопасностью и должны ее контролировать, в том числе и в малоимущих семьях, в семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации, так как это определенная группа риска. Периодически выезжаем, меняем элементы питания в этих извещателях либо ставим дополнительно новые», — рассказал начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Щелково Сергей Колыванов.

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Более четырех тысяч пожарных извещателей уже установили в городском округе Щелково за последние пять лет. Еще 600 приборов установят в 2023 году.

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