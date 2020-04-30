Пожарные из Волоколамска поздравили ветеранов с профессиональным праздником громкой сиреной

Самоизоляция — не помеха для пожарных в их профессиональный день. Они решили необычным способом поздравить ветеранов службы с праздником.

Каждый год в день пожарного всех ветеранов собирают вместе, но в этот раз самоизоляция диктует свои правила. Впрочем, волоколамские спасатели не растерялись.

Кортежем из трех машин с сиреной и проблесковыми маячками они подъезжали к дому каждого ветерана-пожарника, кричали: «Ура!» и дарили подарки.

Подробности — в сюжете канала «360».