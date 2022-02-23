Пожарные из Щелкова получили трогательные поздравления с 23 Февраля от детей

Проживающие в Щелково дети поздравили с Днем защитника Отечества пожарных. Они прочитали им стихи.

День защитника Отечества является праздником для всех без исключения. Однако некоторые представители сильной половины человечества даже в этот день находятся на боевом дежурстве. К ним относят и пожарных спасательной части № 300 ГКУ МО «Мособлпожспас».

В этот день в городе произошел очередной пожар. Переодевшись за 25 секунд в защитные костюмы, пожарные отправились спасать человеческие жизни. Когда они вернулись в родное пожарное депо, их ждал приятный сюрприз. За воротами их ожидали дети, которые поздравили их с праздником.

«Счастья, здоровья и чтобы папа всегда был со мной

Чтоб всегда приходил здоровым, чистым, не мокрым

Чтобы он тушил пожары

Чтобы никогда не болел и не увольнялся», — заявили они.

Россия обладает оружием, которому нет равных в мире. Об этом во время поздравления с Днем защитника Отечества заявил глава государства Владимир Путин.