Подмосковье 16 апреля 2024, 21:07 Пожарные из Мытищ напомнили жителям правила поведения с огнем пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части из Мытищ провели просветительское мероприятие для жителей микрорайона Пироговский. Они рассказали о мерах безопасности при взаимодействии с огнем.

В рамках встречи пожарные показали оборудование своего автомобиля, рассказали о применении спасательных средств и инструментов для людей и животных. Они напомнили об основных правилах безопасного обращения с огнем и номерах экстренных служб. Самые маленькие участники мероприятия также познакомились со всеми элементами пожарной техники.

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«Экскурсия оставила у всех яркие и незабываемые впечатления, а это значит, что важная информация, которую огнеборцы постарались довести до людей, останется в их памяти надолго», — отметил начальник подразделения Дмитрий Анисимов.

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