Подмосковье 19 мая 2023, 13:28 Пожарные из Коломны выступили на соревнованиях сотрудников МЧС Главное управление МЧС России по Московской области

Читать 360tv в

Команда Главного управления МЧС России по Московской области из Коломны приняла участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Москвы». Мероприятие прошло на учебном полигоне в Апаринках.

Пожарные из Коломны выступали вне основного конкурса. Он состоял из теоретического блока и четырех практических этапов.

«Газодымозащитники отрабатывали навыки работы в непригодной для дыхания среде в условиях нулевой видимости, методы эвакуации людей с высотных зданий, приемы оказания первой доврачебной помощи, организовывали прокладку рукавных линий и тушение условного пожара», — уточнили в управлении.

Все практические этапы представляли из себя смоделированные ситуации. В итоге Коломна заняла первое место среди гостевых команд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».