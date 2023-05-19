19 мая 2023, 13:28
Пожарные из Коломны выступили на соревнованиях сотрудников МЧС
Команда Главного управления МЧС России по Московской области из Коломны приняла участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы Москвы». Мероприятие прошло на учебном полигоне в Апаринках.
Пожарные из Коломны выступали вне основного конкурса. Он состоял из теоретического блока и четырех практических этапов.
«Газодымозащитники отрабатывали навыки работы в непригодной для дыхания среде в условиях нулевой видимости, методы эвакуации людей с высотных зданий, приемы оказания первой доврачебной помощи, организовывали прокладку рукавных линий и тушение условного пожара», — уточнили в управлении.
Все практические этапы представляли из себя смоделированные ситуации. В итоге Коломна заняла первое место среди гостевых команд.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Коломна
МЧС РФ
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