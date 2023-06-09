Подмосковье 09 июня 2023, 10:48 Пожарные из Истры рассказали о котах-помощниках

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Кошка Муся живет при пожарно-спасательной части № 331 в Истре и считается «внештатным сотрудником». Работники «Мособлпожспас» рассказали, какую пользу приносит питомец и чем занимается во время «службы».

«Она у нас психотерапевт внештатный. Иногда на развод с нами ходит, на машинах любит полежать и посмотреть, как ребята работают», — рассказывает замначальника ПСЧ-331 Перт Кузькин.

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Черная кошка появилась в части два года назад — бездомное животное приютили пожарные. Все настолько привыкли к Муське, что уже и начальник части Валерий Волчков называет ее талисманом. К тому же, усатая помогает защищать пожарный инвентарь от грызунов: мышей ловит буквально пачками. Принесет свои трофеи, разложит в ряд, и показывает, что не зря свой хлеб ест.

Спасатели заметили и то, что кошка обладает даром предвидения.

«Если начинает очень усиленно умываться — жди проверку большого начсостава. Это уже доказано!» — шутят в части.

В соседней ПСЧ тоже живет кот — Васька. Когда работники приезжают с пожара, он встречает, трется о ноги. Разрядка и электрическая, и психологическая.

«Служба» Василия началась зимой 2020. В часть пришел сам — доброволец. Теперь живет по расписанию — утром обязательно выходит на построение вместе с пожарными, а потом бережно охраняет обмундирование: спит на нем, чтобы никто не трогал.

«Васька у нас чем только не занимается. Он чувствует себя здесь царем, это его территория. Он даже на разводе встает рядом с начальником части и как бы проверяет, кто заступает на дежурство, кто не заступает», — говорит замначальника ТУ № 1 «Мособлпожспас» Альберт Джубуев.

По словам пожарных, Василий тоже умеет предсказывать. Если он спокоен и спит на своем любимом месте — день у всех работников будет тихим и пожаров в городе не случится.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что скоро в регионе запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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