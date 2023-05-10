Подмосковье 10 мая 2023, 12:16 Пожарная служба Подмосковья напомнила о запрете на разведение огня ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Московской области о введении в регионе особого противопожарного режима. Гражданам запрещено разводить открытый огонь в общественных местах и лесных территориях.

По словам замначальника учреждения Сергея Прокопюка, порядок определен постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Цель режима — сократить число лесных и других крупных пожаров, которые происходят по вине человека.

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«Запрещается разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую травянистую растительность. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков. Отправляясь на прогулку в лес, спички и зажигалки лучше оставить дома, а на земельных участках иметь емкость с водой или огнетушители на случай, если огонь придет со стороны» — добавил Прокопюк.

Также заместитель главы «Мособлпожспаса» отметил, что за нарушение правил безопасности гражданам грозит административный штраф в размере от 10 тысяч рублей. Если незаконное возгорание стало причиной ущерба жизни, здоровью и имуществу, виновники понесут уголовную ответственность.

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