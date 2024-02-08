Подмосковье 08 февраля 2024, 15:48 Пожарное депо в селе Марфино достроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Строительство 100-го по счету в Подмосковье пожарного депо ведется в селе Марфино. Его откроют в 3-м квартале 2024 года.

Новое пожарное депо рассчитано на четыре машины. Оно будет обслуживать порядка 40 населенных пунктов, в том числе Марфино, Аксаково, Федоскино, Поселок Птицефабрики и другие. После открытия туда переедет ПСЧ-236, которая временно базируется в деревне Еремино.

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с коллегами побывала на стройплощадке объекта. Подрядная организация полностью завершила монолитные работы и частично — подведение инженерных коммуникаций. Летом там проведут озеленение и благоустройство территории.

Работы ведутся в рамках совместной программы администрации Мытищ и «Мособлпожспаса».

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