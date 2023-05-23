Подмосковье 23 мая 2023, 15:28 Пожарная служба Подмосковья призвала родителей не разрешать детям разводить костры ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности перед началом школьных каникул. Родителям необходимо предостеречь детей от неосторожного обращения с огнем.

По словам заместителя начальника госучреждения Вадима Беловошина, спасатели регулярно проводят уроки безопасности в школах и экскурсии в подразделениях. Юным жителям региона рассказывают о важных правилах, но родителям также нужно напоминать детям об опасности открытого огня.

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«Задача взрослых — уберечь ребёнка от беды. Работники противопожарно-спасательной службы советуют гражданам не разрешать детям разводить костры и поджигать сухую траву, мусор, камыши и тополиный пух, которые легко воспламеняются, и могут стать причиной масштабного пожара и гибели людей. Кроме того, огнеборцы рекомендуют хранить зажигалки и спички в недоступных для детворы местах, а также не проходить мимо ребят, играющих с огнем. Пусть летние каникулы будут беззаботными и безопасными», — отметил Беловошин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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